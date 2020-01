Patrice Talon, salue les réformes institutionnelles

Les présidents des institutions de la République ont présenté au chef de l’Etat Patrice Talon, leurs vœux de nouvel an ce jeudi 09 janvier 2020.

Dans le discours prononcé en réponse à ces vœux, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a salué les réformes institutionnelles enregistrées au cours de l’année 2019.

« L’année 2019 fut en effet placée sous le signe du dépassement, non seulement pour nos concitoyens, mais également pour nos Institutions », a-t-il souligné. « C’est en effet le dépassement de soi, emportant le dépassement de nos contradictions, qui a permis la tenue exemplaire d’un Dialogue politique, dont les conclusions ont débouché sur l’adoption de plusieurs lois majeures qui régissent notre vie politique, en particulier celle modificative de notre Constitution », a expliqué le président Talon.

Extrait de la réponse du #Prbenin #PatriceTALON au message de vœux du Président de l'Assemblée nationale @LouisVlavonou , Porte-parole des Présidents des Institutions de la République. #VoeuxPrBenin #Wasexo pic.twitter.com/XrXGzctAAA — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) January 9, 2020

Selon le chef de l’État, les heurts sacrificiels enregistrés sont inhérents aux mutations politiques majeures, et l’on devrait « se réjouir du bond significatif réalisé » par le modèle démocratique béninois.

« Une chose était de vouloir, de penser et de concevoir ces changements, une autre était d’en être les artisans chevronnés, convaincus qu’ils sont essentiels au progrès de la nation », a souligné Patrice Talon. Il a

salué la qualité des hommes et femmes qui animent les institutions, et la plupart des chapelles politiques.

Le président de la République a par ailleurs indiqué que le débat institutionnel a gagné en hauteur et en profondeur dans le pays ces derniers mois.

Au plan de l’animation de la vie politique, « il est désormais de moins en moins question de prébende revendiquée au nom d’un terroir quelconque, que de choix stratégiques engageant l’intérêt national », a-t-il expliqué. Patrice Talon a indiqué que cela entrevoit des « prémices de l’extinction de l’entrepreneuriat politique, au profit d’une nouvelle dynamique plus noble », susceptible de faire des hommes politiques, de véritables hommes d’Etat dont le pays a besoin.

F. A. A.

9 janvier 2020 par