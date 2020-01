Patrice Talon installe les membres du CNE

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon, a procédé à l’installation officielle ce mardi 21 janvier 2020, des membres du Conseil national de l’éducation (CNE).

Dans son discours, le chef de l’Etat a réaffirmé son ambition de faire du système éducatif, une priorité nationale, conformément aux dispositions de la loi 2003 portant orientation de l’Education nationale.

« Pour compter d’aujourd’hui, les personnalités les plus unanimement réputées expertes dans les divers domaines de l’éducation quelles que soient leurs couleurs politiques, présideront aux destins de l’école », a déclaré le chef de l’Etat. « Qu’il s’agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit, sans les sachants que voici », a-t-il ajouté. Le président Talon a réaffirmé la nécessité de reconstruire le système éducatif, en phase avec les ambitions économiques du pays.

Observant les qualités intellectuelles, professionnelles et morales, ainsi que la diversité des profils des membres du CNE, il dit avoir la conviction qu’ils exerceront leurs « fonctions d’orientation, de coordination, de décision et de suivi-évaluation avec compétence, clairvoyance et abnégation, pour impulser les performances du système éducatif, dans un esprit coopératif avec tous les acteurs ».

Pour cela, le président de la République en a appelé au sens de sagesse et de responsabilité des acteurs du CNE. Selon le chef de l’Etat, il leur reviendra avec les ministères en charge de l’éducation, de prouver aux enfants du Bénin, qui veulent que « l’Ecole soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et défis de leur temps, que l’Education est vraiment le seul moyen de construire l’Homme, matière première de toutes les épopées ».

F. A. A.

