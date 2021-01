Patrice Talon gracie 123 détenus

Par une décision en date du 07 octobre 2020, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a accordé la grâce présidentielle à certains détenus.

Au nombre de 123, les bénéficiaires de la grâce du chef de l’Etat selon l’information publiée par le site Banouto avaient été condamnés à des « peines correctionnelles ou criminelles par une décision devenue définitive des cours et tribunaux de la République du Bénin au 31 juillet 2020 ».

Parmi eux, 05 ont été condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à des peines allant de 24 à 36 mois d’emprisonnement ferme. Il leur est reproché des faits « d’abus de confiance, faux en écriture privée de commerce ou de banque, vol de numéraire, enregistrement frauduleux de données à caractère personnel, usage de faux attestation de travail, abus de fonction, complicité de fraude fiscale et gestion frauduleuse de société », renseigne la même source.

Cette grâce présidentielle a été accordée aux détenus à l’occasion de la célébration de la fête nationale, et le décret pris en octobre dernier.

