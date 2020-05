Patrice Talon exige l’application des textes

Dans quelques jours, les nouveaux conseillers communaux municipaux élus au terme des élections communales et municipales du 17 mai dernier, vont procéder à l’installation de leurs différents conseils dans les 77 communes. Afin que cette dernière étape du processus de renouvellement des conseils communaux et municipaux se déroule bien, le chef de l’Etat Patrice Talon a instruits ce vendredi 22 mai, les préfets à l’effet que tout se passe dans le strict respect de la loi.

Pour le président de la République, il faut que le maire qui sera élu soit de la liste qui a obtenue la majorité absolue. Ceci pour pallier le phénomène de dissidence qui s’observe sur la liste majoritaire où les dissidents vont soutenir d’autres listes au détriment du candidat officiellement reconnu par la liste majoritaire.

Les conseillers élus sur chaque liste sont donc appelés à s’entendre sur le choix des candidats au poste de maire et de ses adjoints.

L’élection et l’installation des nouveaux conseils communaux et municipaux devront démarrer dans les prochains jours.

