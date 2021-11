Patrice Talon en France pour la signature de l’acte de transfert

Le Chef de l’Etat Patrice Talon est à Paris en France depuis ce dimanche 07 novembre 2021 pour la signature de l’acte de restitution de trésors royaux.

Patrice Talon en France dans le cadre de la restitution des 26 œuvres du Bénin. Il se rendra à l’Elysée mardi 09 novembre pour la signature de l’acte de transfert de propriété. Le ministre du tourisme, de la culture et des arts et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération seront présents à la cérémonie de signature de l’acte de restitution des biens.

Le retour des 26 œuvres au bercail est prévu pour ce mercredi 10 novembre 2021 à 16 heures. Les œuvres seront gardées au Palais de la Marina pendant environ deux (02) mois. Les trésors royaux seront exposés au public avant le transfert au musée de Ouidah en attendant la fin des travaux de construction du musée d’Abomey.

