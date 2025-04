Patrice Talon élevé au rang de « Grand Prince »

Le président de la République Patrice Talon est désormais ‘’Grand Prince’’, Wè Kègnon. Il a été élevé à ce rang, dimanche 27 avril 2025, par le Haut Conseil des Rois du Bénin (HCRB) au palais royal d’Allada.

Distinction du Chef de l’Etat béninois Patrice Talon. Les têtes couronnées ont décidé de l’élever au rang de Grand Prince, « Wè Kègnon », qui signifie « l’univers est bon » en langue fon.

« (…) en vêtu des pouvoirs hautement sacrés qui nous sont conférés, nous vous élevons au rang de Grand Prince à toutes les cours royales du Haut conseil des rois du Bénin », a déclaré Sa Majesté Kpodegbé Toyi Djigla, roi d’Allada.

Cet acte fort des têtes couronnées du pays intervient après la promulgation de la loi n° 2025-09 du 03 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin.

Témoins des réalisations infrastructurelles et du respect accordé aux institutions traditionnelles, les têtes couronnées sont reconnaissantes pour toutes les réformes entreprises par le gouvernement de Patrice Talon.

« Il serait ingrat et peu respectable que les rois, les Chefs Supérieurs et les Chefs Coutumiers mobilisés au sein du HCRB et qui ont suivi vos diverses actions en notre faveur depuis 2016, ne proclament pas toute leur reconnaissance et gratitude et ne vous adressent leurs vifs et sincères remerciements, à votre gouvernement, ainsi qu’à l’Assemblée Nationale », a témoigné a affirmé Sa Majesté Gangouro Souambou, roi de Kika et secrétaire général du HCRB.

