Patrice Talon échange avec la Police pour l’amélioration de la sécurité

Le Président Patrice Talon a eu une séance de travail avec les responsables de la Direction Générale de la Police Républicaine, les Commissaires du Grand Nokoué et les Préfets des départements de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Littoral.

Séance de travail et d’échanges entre Patrice Talon et les responsables de la Direction Générale de la Police Républicaine. C’est dans le but de trouver des solutions visant l’amélioration de la sécurité dans le Grand Nokoué. « J’ai voulu faire cette rencontre avec vous en présence de vos responsables à tous les niveaux, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, des Préfets, du DGPR pour vous parler de la façon dont vos responsabilités actuelles seront vues par le gouvernement et la hiérarchie policière à partir de maintenant », affirmé le Chef de l’Etat.

Jusque-là, poursuit-il, vous êtes en charge de gérer le quotidien sécuritaire de nos citoyens dans les arrondissements, aussi bien pour veiller à ce que nul ne soit dérangé, veiller à ce que nul ne dérange son voisin, veiller au respect du code de la route, au civisme et tout ce qui relève de la sécurité générale ordinaire.

Patrice Talon s’est entretenu avec la Police Républicaine sur tous les aspects de leurs responsabilités au quotidien. Selon le Chef de l’Etat, dans les villes du Grand Nokoué, il y a des aspects du comportement des uns et des autres qui causent des nuisances aux autres. « L’exemple le plus banal, ce sont les nuisances sonores sur lesquelles nous avons été un peu mis à l’épreuve. Vous avez été très sollicités pour veiller au respect des prescriptions, ce qui n’était pas si facile pour vous parce que les dispositions réglementaires en vigueur ne vous donnaient pas formellement la responsabilité de gérer et de sanctionner ou de verbaliser ce qui porte atteinte aux prescriptions et au confort de leurs voisins », a indiqué Patrice Talon.

Le Directeur Général de la Police Républicaine, l’Inspecteur Général de Police de 2ème Classe Soumaïla Allabi Yaya a renouvelé la disponibilité de la Police républicaine à œuvrer pour la réussite de la mise en œuvre de la réforme. Il est prévu la mise en place d’un comité restreint. Il sera chargé de réfléchir sur les différents aspects de la réforme.

A.A.A

28 novembre 2023 par ,