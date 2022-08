Talon abroge le décret portant création du Centre national de théâtre

Par décret n° 2022-375 du 06 juillet 2022, le Chef de l’Etat Patrice Talon a procédé à l’abrogation du décret n° 2021-205 du 12 mai 2021 portant création du Centre national de théâtre et approbation de ses statuts et des décrets de nomination des membres du Conseil d’administration et du Conseil artistique.

Placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture, le Centre national de théâtre avait pour mission de contribuer à la promotion et au développement du théâtre.

Le chef de l’Etat a aussi procédé à l’abrogation des décrets de nomination des membres du Conseil d’administration et du Conseil artistique. Il s’agit du décret n°2021-206 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil d’administration du Centre national de théâtre et du décret n°2021-207 du 12 mai 2021 portant nomination des membres et du président du Conseil artistique du Centre national de théâtre.

