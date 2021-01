Patrice Talon à la 58eme session de la CEDEAO

Le Chef de l’Etat Patrice TALON a participé ce samedi 23 janvier 2021, par visioconférence, à la 58ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La résurgence des cas de Covid-19, le rapport annuel 2020 du Président de la Commission de la CEDEAO, le rapport de la 45ème session ordinaire du Conseil de Médiation et de Sécurité et celui de la 85ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO sont, entre autres, les sujets examinés par

les Chefs d’Etat et de Gouvernement. Les sujets relatifs au programme de la monnaie unique de la CEDEAO ont fait également l’objet de discussions à la 58eme session.

