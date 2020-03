Pas de second cas du Coronavirus au Bénin (Orounla)

Contrairement à l’information relayée sur les réseaux sociaux et via certains médias, il n’y a pas de second cas de malade de Coronavirus au Bénin. Le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla lors du point de presse animé ce mercredi 18 mars 2020, l’a clairement affirmé.

En dehors du Burkinabè identifié et reconnu au terme des examens cliniques comme porteur de la maladie causée par le virus Covid-19 le 16 mars dernier, le Bénin n’a encore enregistré aucun cas de Coronavirus.

Selon le porte-parole du gouvernement, des analyses sont en cours, et dès que les résultats seront disponibles, le ministre de la santé pourra donner les détails nécessaires. Mais à l’étape actuelle, il est difficile d’informer sur un éventuel second cas, a-t-il précisé.

F. A. A.

18 mars 2020 par