Pas de lien scientifique entre les vaccins et le groupe sanguin

Le directeur de l’Agence nationale des soins de santé primaires, Dr Thierry Lawale, a déconstruit les fausses idées et polémiques autour de la vaccination contre la Covid-19.

« C’est absolument faux. Je voudrais les rassurer de la façon la plus claire et la plus nette possible qu’il n’y a aucun lien scientifique entre le mécanisme d’action des vaccins et le groupage sanguin et le facteur rhésus. (…) Je suis du groupe B, ceux qui en doutent peuvent passer dans mon bureau pour le vérifier, j’ai été vacciné et je suis encore vivant (...) », a rassuré Dr Thierry Lawalé, directeur de l’Agence nationale des soins de santé primaires sur la télévision nationale. ‹‹ (...) alors que ces allégations prétextaient que 48 heures après la vaccination, les sujets de ces groupes sanguins devraient mourir.››, a-t-il ajouté.

Dr Lawalé invite les populations à ne pas prêter flanc aux vendeurs d’illusions et à se faire vacciner. « Tous les vaccins qui sont déployés sur le terrain sont des vaccins efficaces, sans danger, et assez bien tolérés. Le gouvernement rassure de cela. Tous les vaccins administrés au Bénin ont été testés », a précisé Dr Thierry Lawalé.

En ce qui concerne la formalité d’engagement, le directeur de l’Agence nationale des soins de santé primaires a fait savoir que le déploiement des vaccins contre la Covid s’inscrit dans un mouvement international auquel le Bénin a adhéré.

« (…) et donc par rapport à ça, il était normal de faire les choses selon les règles de l’art et dans ce contexte il est demandé aux soignants de recueillir le consentement éclairé », a précisé Thierry Lawalé.

M. M.

30 août 2021 par ,