Pari gagné pour MinDo Consultants !

Le cabinet béninois MinDo Consultants a réussi le pari de l’organisation de la deuxième édition des Rencontres de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) les 15 et 16 octobre 2020. Un événement en ligne qui a connu la participation de plusieurs entreprises et institutions.

La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), le Groupe CANAL +, Coris Bank International, Tolaro Global, leader de la transformation de noix cajou au Bénin, une PME qui produit les liqueurs King Of Soto, etc. Le cabinet MinDo Consultants a su mobiliser des entreprises et institutions de diverses catégories pour la deuxième édition des Rencontres de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

« Pour cette édition, nous avons eu un moment d’hésitation avant de nous lancer dans les préparatifs, à cause du contexte créé par la Covid-19. Avec nos équipes, nous avons donc pensé à une solution : les conférences en lignes ! Nous avons fait le bon choix. Entre les lives et les replays, nous avons constaté que près de 3000 personnes ont pu suivre nos conférences. C’est un motif de satisfaction pour MinDo Consultants », nous a confié, Léon Anjorin Koboudé, Co-Fondateur de MinDo Consultants.

Les participants ont notamment suivi les présentations des démarches RSE d’entreprises, un panel sur les conséquences de la pandémie Covid-19 sur la RSE, les convergences entre la RSE et l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’un point du processus de mise en place de la politique RSE du patronat béninois.

« Nous avons constaté un réel intérêt des entreprises pour la RSE, l’évolution du niveau de connaissance sur le sujet… Ce sont des constats qui nous confortent dans l’idée qu’il faudra continuer à se mobiliser pour une RSE agissante dans notre pays et en Afrique », estime Léon Anjorin KOBOUDE

20 octobre 2020 par