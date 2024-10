PSIE recrute à 𝟏𝟏𝟐 postes pour plusieurs entreprises

Le Programme SpĂ©cial d’Insertion dans l’Emploi ( PSIE) recrute Ă 112 postes au profit de plusieurs entreprises.

Les offres du PSIE ouvertes ce 29 octobre 2024 sont destinées aux jeunes détenteurs de Bac, BTS, DUT, Licence , et Master professionnels. Les salaires nets pour les profils varient de 100.000 à 250.000 FCFA.

Les profils recherchĂ©s sont entre autres : Responsable de chaĂźne de production ; IngĂ©nieur(e) d’Ă©tudes BTP ; Coordonnateur HSE ; Coordonnateur HSE ; Agent / Agente d’exploitation informatique ; Conseiller / ConseillĂšre technique en droit ; Chef de chantier gĂ©nie civil ; Superviseur d’opĂ©rations comptables et financiĂšres ; Assistant / Assistante d’exploitation logistique ; ContrĂŽleurs de chantier du BTP ; Dessinateur-projecteur BTP ; Superviseur d’opĂ©rations comptables et financiĂšres ; SecrĂ©taires de direction ; ChargĂ© de prospection commerciale ; Commercial / Commerciale sĂ©dentaire ; Assistant commercial / Assistante commerciale ; Agent / Agente d’exploitation informatique ; Gestionnaire de production informatique ; Technicien(ne)en HĂŽtellerie-restauration et tourisme ; MaĂźtre d’hĂŽtel principal ; ChargĂ©s d’études Marketing et Action commerciale ; Assistant Comptable d’entreprise ; Responsable de gestion comptable ; Assistant principal de cabinet comptable ; SecrĂ©taire de direction ; ChargĂ©s de prospection commerciale ; ChargĂ© de prospection commerciale ; SecrĂ©taire polyvalent / polyvalente ; ScĂ©nariste MultimĂ©dia ; ScĂ©naristes MultimĂ©dia ; Responsable des banquets ; Superviseur d’opĂ©rations comptables et financiĂšres ; RĂ©dacteur(trice)s d’actes notariĂ©s ; Gestionnaire comptable ; Chefs de chantier ; ContrĂŽleurs de chantier du BTP ; Superviseurs d’opĂ©rations comptables et financiĂšres ; Technicien(ne) d’exploitation informatique / Technicien(ne) systĂšme informatique ; Exploitant / Exploitante informatique ; IntĂ©grateurs / IntĂ©gratrices d’exploitation informatique ; Gestionnaire de production informatique ; Ouvriers en mĂ©canique industrielle ; Ouvrier en mĂ©canique industrielle ; Technicien SupĂ©rieur SpĂ©cialisĂ© en HygiĂšne et Assainissement ; Chef principal/ superviseur de ligne de production en industrie ; Collaborateurs commerciaux / Collaboratrices commerciales ; ChargĂ© de prospection commerciale ; SecrĂ©taire polyvalent / polyvalente ; Assistant chargĂ© d’études commerciales et marketing ; Gestionnaires de production informatique ; Expert en planification de projets/ projets/programmes ; Assistant Comptable d’entreprise ; ChargĂ©s d’opĂ©rations administratives et juridiques ; Superviseur principal d’opĂ©rations comptables et budgĂ©taires ; IngĂ©nieur(e) de production informatique ; Assistant chargĂ© d’études commerciales et marketing ; Assistant chargĂ© d’études commerciales et marketing ; AttachĂ© / AttachĂ©e de direction ; Directeur(trice) administratif(ve), financier(e) et du contrĂŽle de gestion ; Directeur(trice) administratif(ve),financier(e) et du contrĂŽle de gestion ; Analyste logistique ; Auditeur interne ; Technicien(ne)s en HĂŽtellerie-restauration et tourisme ; Responsable administratif et juridique ; Assistants Comptable d’entreprise ; Superviseurs d’opĂ©rations comptables et financiĂšres ; ChargĂ© d’opĂ©rations administratives et juridiques ; ContrĂŽleurs de chantier du BTP ; Responsable de l’administration et des ressources humaines ; Assistant de programmes en planification de projets/ projets/programmes ; Superviseur d’opĂ©rations comptables et financiĂšres ; Auditeur financier ; ContrĂŽleurs de chantier du BTP ; ChargĂ©(e) d’OpĂ©rations.

Les demandeurs d’emploi dĂ©jĂ inscrits sur la plateforme PSIE peuvent postuler en cliquant sur : https://cutt.ly/FVZDIF8.

Les jeunes diplÎmés et les personnes non encore inscrites sur la plateforme du PSIE, peuvent le faire en cliquant sur le lien : https://cutt.ly/ovzDT77, avant de soumettre leur candidature.

Le PSIE est initiative prĂ©sidentielle qui consiste “...Ă recruter, chaque annĂ©e, Ă la charge de l’État, 2000 jeunes diplĂŽmĂ©s Ă placer dans des entreprises privĂ©es ou publiques, sur une pĂ©riode de deux ans, avec l’espoir qu’ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter Ă l’issue de la pĂ©riode d’insertion, ou alors qu’ils sauront voler de leurs propres ailes dans l’auto emploi
”.

