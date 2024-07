Ouverture des registres d’inscription jusqu’au 2 août

Les registres d’inscription aux concours d’entrée dans les Lycées d’Enseignement Techniques, options Sciences et Techniques Administratives et de Gestion (STAG), Sciences et Techniques Industrielles (STI), Enseignement Familial et Social (EFS), Hôtellerie-Restauration (HR), Tourisme et des métiers, session d’août 2024, sont ouverts du lundi 22 juillet au vendredi 02 août 2024. L’information a été rendue publique à travers un communiqué du ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. Les concours se dérouleront les 19 et 20 août 2024. Lire les conditions et les pièces à fournir.

21 juillet 2024