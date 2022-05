ON DEVRAIT DONC S’ENTENDRE BIENTOT …

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Tenez, j’avais fini par me laisser convaincre que mes Neveux et Nièces pasteurs, dans leurs songes pré-sacerdotale (puisque tout bon pasteur croit toujours avoir vu ou entendu Dieu en songe), ce Dernier leur fait la confidence d’un problème auditif, une plus ou moins légère surdité au regard du boucan et de l’abus de décibels dans lesquels eux et leurs ouailles s’adressent à Lui, dans les temples et autres églises dont ils essaiment les rues et ruelles du pays.

Mais, à écouter les explications de mon Neveu José TONATO et de ses cadres, à propos de la nouvelle règlementation des nuisances sonores en République du Benin, eux ils croient que Dieu n’a aucun problème à l’oreille et que sans appareil auditif, il entend même les murmures et les soupirs à lui adressées …

En tout cas, au-delà des pasteurs et muézins bruyants , des assourdissants moulins à maïs du XIX siècle , des noceurs tapageurs et autres obsèques d’enfer pour le paradais des défunts, peut-être qu’au cours du semestre de sensibilisation avant l’entrée en application pleine de la nouvelle réglementation, les responsables du Ministère du Cadre de Vie, devraient prévoir un ou deux séminaires d’appropriation à l’intention des coqs du voisin ,qui trop tôt avant l’heure prévue pat le décret, affolent le sonomètre par leurs cocorico …Et vous tous mes Neveux et Nièces qui pensez que la seule solution par rapports à ces gallinacées trop sonores serait qu’ils se retrouvent dans les plats des fonctionnaires de la Police environnementale , êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

