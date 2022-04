Les ministres rwandaise des TIC et de l’innovation, Paula Ingabire, et celle de l’éducation, Dr Valentine Uwamariya, se sont adressés à eLearning Africa alors que les dirigeants politiques, les experts de l’éducation et les investisseurs du monde entier se préparent à se rendre au Rwanda pour la conférence eLearning Africa. C’est l’une des premières grandes conférences mondiales en personnes du continent depuis le début de la pandémie de Covid, qui aura lieu à Kigali, du 11 au 13 mai 2022.

Selon le ministre rwandais de l’éducation, Dr Valentine Uwamariya, le Rwanda est un pays résilient et tourné vers l’avenir qui a pour ambition de devenir une économie de la connaissance compétitive au niveau mondial. L’adoption d’un apprentissage assisté poursuit-elle, par des technologies compétitives est l’un des principaux moyens d’améliorer la qualité de l’éducation et de promouvoir l’apprentissage indépendant et tout au long de la vie à tous les niveaux d’enseignement.

« Nous avons pu constater l’importance vitale de l’apprentissage en ligne pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les écoles ont dû être temporairement fermées. Cependant, la pandémie a également révélé que la science et la technologie fournissent des solutions durables pour atténuer ses impacts, non seulement dans les pays en développement mais aussi dans le monde entier », a-t-elle ajouté. A en croire Dr Valentine Uwamariya, la Conférence eLearning Africa est le moment opportun pour l’Afrique de réfléchir aux défis auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs africains et de fournir des solutions durables en stimulant de manière exceptionnelle les talents africains.

« Nous avons vu d’énormes collaborations pendant la pandémie pour permettre un plus grand accès aux services numériques. Pour aller de l’avant, nous avons besoin d’une mobilisation encore plus grande de tous les niveaux de gouvernement et des organisations du secteur privé pour élaborer des solutions efficaces qui garantiront un accès équitable et abordable à la connectivité à large bande, afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2025 », a déclaré la ministre rwandaise des TIC et de l’innovation. Paula Ingabire a ajouté qu’elle était ravie que la première conférence eLearning Africa après la pandémie se tienne au Rwanda.

Redéfinir le but de l’éducation

eLearning Africa est un rendez-vous très important, en raison de l’opportunité qu’elle offre aux principales parties prenantes de dialoguer. La conférence et la table ronde ministérielle permettront de focaliser l’attention sur les moyens de collaborer tous, en tant que continent et communauté mondiale, d’utiliser l’apprentissage assisté par la technologie pour stimuler la croissance et favoriser un changement et une prospérité durables.

La fondatrice de la conférence, affirme que l’événement suscite un « énorme » intérêt et beaucoup de soutien. « Les gens se réjouissent de voir que nous allons de nouveau de l’avant. Notre réseau d’experts et de professionnels du monde entier aura l’impression de prendre part à une réunion de famille géante ! Ces personnes sont impatientes de se retrouver, de se lier d’amitié et d’avoir de nouveaux contacts. Par ailleurs, les entreprises, au rang desquelles figurent les plus grands noms du secteur de l’EdTech, ont manifesté un énorme intérêt à participer à cet événement. L’Afrique est aujourd’hui le lieu idéal pour ceux et celles qui souhaitent investir dans l’éducation et les technologies. », a expliqué Rebecca Stromeyer.

Selon Mme Stromeyer, il n’a pas été difficile de persuader les gens de participer à la conférence, malgré l’expérience de ces deux dernières années. « Il est de notoriété publique que le Rwanda a vraiment bien fait face à la pandémie. Nos participants seront aux petits soins dans un magnifique centre de conférences et nous sommes impatients de les y rencontrer pour ce qui promet d’être un événement d’une importance capitale », a-t-elle indiqué.

eLearning Africa s’accompagne d’une exposition où sont mis en relief des produits, des services et des formations proposés par les principaux producteurs et fournisseurs au monde.

La conférence ouvre la voie à une myriade de possibilités de discussion, de partage de connaissances et de réseautage, sous la forme de séances plénières, d’ateliers, de séminaires et de débats. Elle propose en outre une table ronde ministérielle, durant laquelle des ministres chargés des TIC et de l’éducation, ainsi que de hauts fonctionnaires et des conseillers, discutent de thèmes émergents avec des experts, des universitaires et des représentants d’entreprises et d’organisations du monde entier. Organisée sur le thème « Redéfinir le but de l’éducation », la table ronde de cette année examinera les défis concrets auxquels les pays africains sont confrontés, ainsi que les incidences d’un marché unique et la contribution potentielle de l’Afrique à l’apprentissage au niveau mondial et à la fourniture de solutions aux problèmes mondiaux.

« L’Afrique a tant à faire et tant à donner. Nous souhaitons accueillir tout le monde au Rwanda à la faveur de cette conférence historique », notifie Paula Ingabire, ministre rwandaise des TIC et de l’innovation.

Source : eLearning Africa

