Les martyrs décorés dans l’ordre national

Les cérémonies d’hommages aux soldats tués lors des attaques terroristes du parc W ont démarré ce jeudi 17 février 2022 à la garnison de Natitingou avec le lieutenant N’dah Calvin et le caporal Oyondou Syllas. Ces deux hommes de rang ont été élevés à titre posthume par la vice-présidente de la République au rang de Grand commandeur de l’ordre national du Bénin.

Les cérémonies d’hommages aux soldats morts sur le champ d’honneur se poursuivent ce vendredi 18 février 2022 à Parakou. Le maréchal des logis, chef Souley Bani et le caporal-chef Yaya Orou Payi seront honorés. Mais avant eux, le lieutenant N’dah Calvin et le caporal Oyondou Syllas ont reçu les honneurs dus à leur rang ce jeudi à la garnison de Natitingou. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, en sa qualité de grande chancelière de l’ordre national du Bénin les a élevés au rang de Grand commandeur de l’ordre national. La nation est reconnaissante et ne vous oubliera jamais, a-t-elle promis.

« Soyez rassurés chers camarades sur le sort de ceux que vous avez laissés. Sur instruction du président de la République, ils seront entièrement pris en compte. Les enfants surtout le seront, et bien d’autres mesures d’accompagnement viendront suppléer votre absence », a déclaré Fructueux Gbaguidi, chef de l’armée de terre.

