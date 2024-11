Mort du Général Pancrace Brathier

Le Général à la retraite Pancrace Brathier est décédé, mercredi 13 novembre 2024, des suites d’une longue maladie.

Le général Pancrace Brathier n’est plus. Il est passé de vie à trépas dans la matinée de ce mercredi 13 novembre 2024, au CNHU de Cotonou des suites d’une longue maladie.

Pancrace Brathier a été ministre délégué chargé de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration territoriale aôut 1989 et mars 1990 sous le défunt président Mathieu Kérékou.

En avril 2000, il a été nommé en qualité de Directeur général de la Gendarmerie Nationale. Pancrace Brathier fut également membre de la Cour constitutionnelle.

