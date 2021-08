Moov Africa, sponsor officiel du Marathon de Porto-Novo

Le réseau de téléphonie mobile Moov Africa accompagne la 4è édition du Marathon de Porto Novo cette année . Elle est organisée par l’Ong Be The Best.

Pour cette édition qui démarre le 08 août, un riche programme est prévu.Le village du marathon sera ouvert le dimanche 1er août 2021 avec plusieurs activités. Les amoureux de la course à pied venus de plusieurs pays sont attendus le dimanche 08 août 2021 pour le marathon proprement dit.

Soutenir, accompagner et propulser le sport Béninois, c'est notre devoir à tous🤝

C'est pour se faire que nous accompagnons la 4e édition du plus grand marathon🏃🏾🏃🏾‍♀️ de notre capital. 🏆 Prenez le rendez-vous ce 8 Août à la place Bayol.#MoovAfrica #UnMondeNouveauVousAppelle pic.twitter.com/VZJoB3GoqI — Moov Africa Bénin (@MoovAfricaBenin) July 30, 2021

L’édition de 2021 intervient après une suspension liée à la pandémie de coronavirus. Tenant compte du contexte sanitaire, les organisateurs ont pris les dispositions pour le respect strict des mesures barrières.

M. M.

30 juillet 2021 par