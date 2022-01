Moov Africa fournit les meilleures performances de l’Internet mobile

Le rapport nperf sur le baromètre 2021 des connexions Internet mobile au Bénin a été rendu public le 24janvier 2022. Selon le document ci-après, Moov Africa, detient les meilleures performances de l’Internet mobile

Moov Africa a fourni les meilleures performances moyennes de l’Internet mobile au Bénin, en 2021​

Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les Béninois ont davantage testé leurs connexions mobiles à Internet qu’au cours de l’année précédente. En effet, au cours de l’année 2021, les utilisateurs de l’application mobile nPerf​​ont réalisé 15 161 (hausse de 74%) sur les réseaux des deux principaux fournisseurs du Bénin.

Pour éviter tout biais dans notre étude, nous appliquons des filtrages de pertinence sur ces tests, si bien que notre étude porte sur un total de 5 644 tests de débit, 1 563 tests de navigation et 1 290 tests de streaming sur YouTube.

Moov Africa domine nettement par ses belles performances sur l’Internet mobile en 2021

Une nouvelle fois, ce fournisseur remporte avec commodité la course des débits et de la latence, ainsi que sur les performances sur la navigation web et le streaming vidéo. Il ne laisse donc aucune chance à son rival MTN.

On observe une embellie générale des résultats chez les deux fournisseurs, mais c’est MTN qui étonne par sa forte croissance. Ce dernier, malgré sa défaite, affiche une amélioration prononcée, supérieure à celle de son concurrent, pourtant gagnant : +33% sur le débit descendant, +153% sur le débit ascendant et 41% sur la latence...

Néanmoins, la domination de Moov Africa repose un écart de score nPerf de 23 499 points (rapport du simple au double !) et n’est donc pas menacée à court terme.

Si la dynamique se précise, cette bataille sera plus intense en 2022… depuis nPerf nous y resterons très attentifs !



