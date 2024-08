Moov Africa Bénin et Fondation Eya s’associent sur WeLovEya 2024

Le festival WeLovEya, 3è èdition s’annonce avec un show de ouf ! Une convention de partenariat a été signée, lundi 05 août 2024, en prélude à l’événement, entre M. Lionel Talon, promoteur du festival et M. Omar NAHLI, Directeur Général du réseau de communication mobile Moov Africa Bénin.

En prélude au festival WeLovEya, la fête de la musique urbaine et de l’afrobeat au Bénin, annoncé pour les 27 et 28 décembre 2024 à la Place de l’Amazone à Cotonou, Moov Africa Bénin et la Fondation Eya ont signé une convention d’accord à la Direction générale du réseau de communication mobile.

La convention signée, lundi 05 août 2024, traduit le renouvellement de la confiance mutuelle entre Moov Africa Bénin et la Fondation Eya. Les deux partenaires sont engagés sur le WeLovEya depuis la première édition.

Une programmation explosive et un show de ouf sont prévus pour de cette 3è édition du festival.

