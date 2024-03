Mon Premier Montreux by Castel Beer organise son casting à Cotonou

Le Casting de la Saison 4 du Concours d’humour Mon Premier Montreux by Castel Beer est prévu pour ce samedi 16 mars 2024 à Cotonou.

Nouvelle saison de ‘’ Mon Premier Montreux by Castel Beer’’, le concours de talents ouvert aux humoristes de neuf pays francophones d’Afrique : Togo, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, République du Congo et Gabon.

Pour Grégoire Furrer, Président de GF Productions, l’objectif du concours est de faire « découvrir les talents panafricains de demain et de les faire connaître à l’international ».

’’ Mon Premier Montreux by Castel Beer’’ dénichera la nouvelle pépite béninoise de l’humour à Cotonou le samedi 16 mars 2024. Le casting de cette 4è saison au Bénin débutera à 10h à l’espace Artisttik Africa d’Agla Les pylônes à Cotonou.

Le concours et ses conditions

Les candidats doivent avoir 18 ans ou plus, être résidents de l’un des pays mentionnés et être amateurs ou semi-professionnels. L’inscription est gratuite et ouverte du 13 janvier au 16 mars 2024, soit en envoyant une vidéo sur le site internet monpremiermontreux.com (du 15 février 2024 au 15 mars 2024) soit en se présentant en personne au casting.

« N’ayez pas peur de rêver, la réussite n’est pas loin ! », a indiqué le Président de GF Productions à l’endroit des potentiels candidats au concours.

Les 20 candidats sélectionnés prouveront leur valeur sur scène et en livestream lors des 2 soirées de demi-finales à Abidjan (Côte d’Ivoire). Le public choisira 2 candidats qui rejoindront 6 autres candidats sélectionnés par le jury, pour la grande finale qui se déroulera à Kinshasa (RDC).

Un show mettra aux prises les demi-finalistes à Douala (Cameroun) en vue de les préparer pour la grande finale.

La finale sera également retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

Les 8 finalistes bénéficieront de masterclass à Kribi (Cameroun) et de coachings avec 3 intervenants internationaux de l’humour francophone, qui leur fourniront les outils nécessaires pour remporter le concours.

La Société Béninoise de Boissons rafraîchissantes (SOBEBRA), entreprise éco-citoyenne à fort rayonnement au travers de ses marques, est le sponsor officiel de Mon Premier Montreux by Castel Beer. Castel Beer, sa marque réaffirme son engagement en faveur de la culture et de l’art africain. La marque célèbre les valeurs positives de l’Afrique, telles que l’ambition, l’effort, le talent et la réussite.

Depuis sa création en 1960, La SOBEBRA se distingue par son savoir-faire, son dynamisme et son engagement pour le développement économique et social du Bénin.

La SOBEBRA génère aujourd’hui plus de 650 emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects sur l’ensemble du territoire au travers de son réseau de distributeurs et de points de vente.

M. M.

13 mars 2024 par