Une mission de contrôle pour le système d’alimentation en eau potable

En Conseil des ministres, ce mercredi 25 mai 2022, le gouvernement a marqué son accord pour une mission de contrôle et de surveillance des travaux restants du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et environs.

Mise en œuvre projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et environs. Selon le Conseils des ministres « ledit projet, en cours d’exécution, a atteint un niveau de réalisation encourageant ». Il intègre notamment la construction de deux barrages, celui d’une capacité de 12 millions de m³ sur la rivière Lifo dans la commune de Glazoué et celui d’une capacité de 2 millions de m³ déjà achevé à Ayédjoko, dans la commune de Savè.

La même source informe qu’« au cours des travaux, il est apparu des infiltrations et affouillements importants sur la digue du barrage de Lifo à la suite des pluies diluviennes intervenues dans la région les 8 et 9 août 2021 ».

Les analyses et contre-expertise commanditées ont recommandé « une méthode de reconstruction plus optimale et durable de l’ouvrage, assorti d’un déversoir additionnel destiné à en garantir la sécurité ». Prenant en compte cette recommandation, le Conseil a marqué son accord pour la présente contractualisation et instruit les ministres concernés par le projet de veiller à sa réalisation aux normes et qualités requises.

