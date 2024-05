Me Saïdou Agbantou inhumé à Porto-Novo

L’ancien président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Me Saïdou Agbantou repose depuis lundi 20 mai 2024 dans sa dernière demeure à Porto-Novo.

Décédé le 19 mai 2024 des suites d’une longue maladie, Me Saïdou Agbantou, avocat d’affaires et ancien président de la CENA, a été inhumé lundi 20 mai 2024.

Plusieurs personnalités ont assisté aux obsèques qui ont eu lieu à Porto-Novo, sa ville natale. On distingue entre autres, Johannès Dagnon, ex conseiller spécial du chef de l’Etat ; Séverin Quenum, ministre de la justice et de la législation ; Jean-Claude Codjia, préfet de l’Atlantique ; Eustache Kotigan, président du patronat.

Me Saïdou Agbantou est le premier président de la Commission béninoise des droits de l’homme, structure mise en place après la Conférence nationale de 1990. Il fut également footballeur et capitaine de l’équipe du Lycée Béhanzin Gazapa.

