MTN Skills Academy pour acquérir des compétences numériques

MTN Bénin a procédé, vendredi 11 octobre 2024 à l’hôtel Novotel de Cotonou, au lancement de la plateforme ‘’MTN Skills Academy’’, donnant accès à la formation aux compétences numériques. C’est en présence du personnel de MTN Bénin, du représentant du ministre du Numérique et de la Digitalisation, des jeunes, étudiants et invités.

Engagé à soutenir la transformation digitale de l’Afrique, MTN renforce son implication dans le domaine du numérique au Bénin. C’est à travers le lancement de la plateforme MTN Skills Academy (skillsacademy.mtn.com) qui vise à accroitre les compétences numériques et financières chez les jeunes et augmenter les possibilités d’emploi. « Notre objectif est d’équiper les jeunes béninois des connaissances et des outils dont ils ont besoin pour améliorer leur employabilité et leurs capacités entrepreneuriales », a déclaré la directrice de MTN Bénin, Uche Ofodilé.

À travers sa fondation, MTN Bénin lance cette plateforme d’accès aux compétences numériques après le succès du programme TITA Digital Skills. Plus de 500 étudiants ont été formés dans diverses compétences numériques, y compris la programmation, l’analyse de données et le marketing numérique. Par ces différents programmes, affirme Uche Ofodilé, nous contribuons à autonomiser les jeunes avec les compétences nécessaires pour prospérer dans l’économie numérique. « MTN Skills Academy témoigne de notre dévouement à fournir des ressources éducatives précieuses et des opportunités de croissance. Nous croyons en une croissance inclusive et MTN Skills Academy est accessible à tous, promouvant des opportunités égales d’apprentissage et de développement », a ajouté la directrice générale de MTN Bénin.

Le directeur de la Fondation MTN a souligné l’importance de l’accès aux compétences numériques pour les jeunes et exprimé sa fierté. « Nous sommes vraiment fiers d’apporter notre pierre à l’édification d’une société qui bénéficie des avantages du monde connecté », a confié Philippe Goabga.

Un large éventail de formations gratuites

MTN Skills Academy est mise en place au profit des jeunes de 15 ans à 35 ans selon le responsable de projets Barnabé Dossa. La plateforme permet aux jeunes de s’orienter et de s’insérer professionnellement. Elle aide les jeunes à mieux choisir les métiers adaptés à leurs passions facilitant ainsi un choix réfléchi grâce à une meilleure connaissance des carrières. Pour s’inscrire, il suffit d’aller sur la plateforme skillsacademy.mtn.com, sélectionner son pays et ensuite insérer son numéro de téléphone. L’internaute reçoit un code par SMS sur son téléphone et le renseigne pour être redirigé vers son espace.

L’étape suivante est celle du ‘’Parcours d’orientation’’. L’internaute est invité à répondre à une série de questions pour en savoir plus sur le chemin de carrière possible en rapport avec ses centres d’intérêt et ses aspirations professionnelles. Il peut dès lors explorer des fiches métiers permettant de mieux comprendre les types de formation et les compétences qu’il faut en lien avec le métier.

La plateforme offre un large éventail de formations gratuites en ligne et en tout temps. « Ce sont des bourses de formation et vous vous engagez à finir le parcours. Dès que vous finissez le parcours, vous recevez votre certificat. Vous avez la possibilité d’en faire autant que vous voulez. (…) Vous pouvez aussi avoir des informations sur les universités privées ou publiques qui offrent ce type de formation », a expliqué Barnabé Dossa.

MTN Skills Academy donne également la possibilité de passer au niveau supérieur ‘’Career Academy’’ « La carrière académique est réservée aux personnes qui ont au moins trois certificats. On vous propose des formations d’un niveau supérieur », a-t-il ajouté.

Présente à la cérémonie de lancement de cette plateforme, la Vice-rectrice chargée de la Coopération inter-universitaire, des Partenariats et de l’Insertion Professionnelle à l’Université de Parakou a salué l’initiative de MTN. « C’est une opportunité qui nous permet aussi d’avoir une nouvelle corde à notre arc dans les universités pour atteindre nos objectifs de formation qualifiante de courte durée en vue de la réduction du chômage de nos apprenants », a indiqué Yvette Onibon Doubogan.

Procédant au lancement officiel, le représentant du ministre du Numérique, Hector Agbo s’est réjoui de l’initiative de MTN qui vient accompagner les nombreuses actions du gouvernement béninois dans le secteur du numérique notamment sur les volets ‘’entrepreneuriat numérique’’ et ‘’transformation digitale’’. Il a félicité et encouragé MTN à travers sa fondation pour toutes ses initiatives qui contribuent à la révélation du Bénin.

Akpédjé Ayosso

