MAUTO s’engage pour la création d’emplois décents avec ses solutions de mobilité électrique

MAUTO s’engage pour la création d’emplois respectueux de l’environnement grâce à ses solutions de mobilité électrique. L’entreprise est entrée en partenariat avec MTN l’opérateur de téléphonie mobile et l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi pour la création de 500 emplois de conducteurs de taxi moto électriques dans la ville de Cotonou.

MAUTO, après le lancement réussi au Bénin de ses deux premiers modèles « Chap Chap » et « Commando », souhaite s’engager auprès d’autres acteurs privés ainsi que l’État béninois pour lutter contre le chômage qui vient en tête des préoccupations de la population selon le dernier rapport Afro baromètre. Cette volonté est alignée avec la mission de MAUTO qui est d’améliorer la qualité de vie des africains en leur offrant une solution de mobilité économiquement viable, innovante et durable.

Le partenariat entre MAUTO, MTN, l’ANPE et le CNSR est partie prenante du programme de bénévolat et d’action citoyenne des employés de MTN « 21 days of Y’ello Care » qu’organise les employés du groupe africain.

Cette année, MTN Bénin donne la chance à 500 jeunes, femmes et hommes, de devenir leur propre employeur en créant une activité génératrice de revenus grâce aux motos électriques de MAUTO.

Les MAUTOs CHAP CHAP et COMMANDO reconnus pour leur robustesse, leur capacité à supporter des charges importantes, une batterie offrant une autonomie de 70 kilomètres (avec la possibilité d’en avoir une seconde) se présentent comme une plateforme autour de laquelle peuvent se mener des activités variées comme le transport de personnes, la livraison de biens, la mobilité pour les prestataires de service à domicile, etc.

Le modèle économique de MAUTO, consistant en un paiement journalier ainsi que la réduction drastique des frais de maintenance de même que le rallongement de la durée de vie des motos, permet aux utilisateurs de réaliser un gain quotidien de 25% à 35% de plus par rapport aux motos existantes sur le marché tout en étant respectueux de l’environnement.

Réagissant au partenariat, Raman Malhotra, Directeur des Opérations de MAUTO AFRICA a déclaré :

« L’adoption d’une transition énergétique propre, vertueuse économiquement et adaptée socialement, est indéniablement une source de création de richesse pour les pays africains. Nos actions chez MAUTO visent donc à mettre la technologie au service du développement économique, seule gage d’épanouissement de l’humain. Ce partenariat avec MTN vise donc à continuer nos efforts en faveur de la protection de l’environnement dans une approche économique adaptée au Bénin. »

Philippe Goabga, Directeur général des Affaires réglementaires et des Affaires corporatives de MTN Bénin de renchérir en expliquant : « MTN a toujours placé le bien-être des populations en tête de ses priorités. Le thème des 21 Days of Y’ello Care cette année est Outiller les communautés pour une reprise économique. Le choix d’un partenariat avec MAUTO traduit cette volonté et coïncide avec l’émergence d’une gouvernance des entreprises privées axées sur les valeurs partagées dont MTN se veut un champion. Nous sommes donc heureux de proposer aux jeunes, les solutions de mobilité électrique de MAUTO respectueuses de l’environnement, et offrant la possibilité d’un travail décent. »

MAUTO a été lancé le 22 mai 2022 dernier au Bénin. L’entreprise vise principalement les usages professionnels et commerciaux, et souhaite disrupter le marché des deux roues en Afrique (90 millions de véhicules en circulation) connaissant une croissance de 15 à 20 % par an. MAUTO est majoritairement détenu par le Fonds africain de transformation et d’industrialisation (“Africa transformation and industrialization fund”, ATIF), un fonds d’investissement axé sur l’industrialisation, la décarbonisation et le développement économique de l’Afrique.

14 juillet 2022 par