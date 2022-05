Louis Vlavonou attristé par la mort de son homologue ivoirien

Le président du Parlement ivoirien Amadou Soumahoro est décédé ce samedi 07 mai 2022 des suites d’une longue maladie. À travers une publication sur sa page Facebook, Louis Vlavonou a réagi au décès de son homologue ivoirien. Lire son message.

’’ Je viens d’apprendre avec une profonde douleur la triste nouvelle du rappel à Dieu de l’honorable Amadou Soumahoro, précédemment Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire et Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Avec une telle disparition, l’Afrique et plus particulièrement la Côte-d’Ivoire perdent une personnalité politique de grandes valeurs.

Le Président Amadou Soumahoro que j’ai beaucoup côtoyé était un véritable ami. Seul Président de Parlement à prendre part à la cérémonie de mon investiture le 24 juin 2019, il était d’un soutien remarquable pour l’Assemblée nationale du Bénin notamment la huitième législature que j’ai l’insigne honneur de présider. Les parlementaires du Bénin se souviennent encore de la mission d’information et de contacts de l’APF qu’il a conduite au Bénin en février 2020.

Amadou Soumahoro fut un homme politique d’envergure dont le parcours et les actions au profit de l’intégration africaine inspireront plusieurs générations.

En cette difficile circonstance, je voudrais adresser à tous les élus du Parlement frère d’Abidjan, au personnel parlementaire, à tout le peuple ivoirien ainsi qu’à la classe politique, mes sincères condoléances.

A la famille de l’illustre disparu, j’exprime ma solidarité et ma profonde sympathie.

Paix profonde à l’âme de mon frère et ami ! ’’.

8 mai 2022 par ,