Liste des 47 enseignants promus

Par une décision du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP) en date d’octobre 2020, 47 enseignants ont été admis au grade de professeurs certifiés.

Selon l’article 02 de la décision signée par Darius Zodjihoué, secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, et Jean Benoît Alokpo, directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, ces avancements donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies au décret n°80-34 du 11 février 1980.

10 novembre 2020 par