112 journaux et écrits périodiques ont une existence légale au Bénin. La liste a été rendue publique par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) à travers une décision en date du 19 janvier 2022.

Liste des journaux (97 quotidiens, 10 hebdomadaires, 04 bi-hebdomadaires et 01 Bimensuel.

28 janvier 2022 par