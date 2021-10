Les unités de tomates, d’ananas et d’oranges mises en concession

Réuni en Conseil des ministres, mercredi 27 octobre 2021, le gouvernement a décidé de la mise en concession des sites abritant les usines de production de jus d’orange de Zakpota, de jus d’ananas d’Allada et de purée de tomate de Kpomassè.

Les sociétés CAJ ENGINEERING SARL et ORANA SA, se sont « engagées pour des investissements conséquents destinés à la relance des unités » de transformation de tomates à Kpomassè, d’ananas à Allada et d’orange à Zakpota. Un contrat de concession a été signé, mercredi 27 octobre 2021 en Conseil des ministres, avec lesdites sociétés.

Selon le gouvernement, les unités de transformation de produits agricoles installées en 2015 n’ont jamais été mises en service. « Le Conseil des Ministres avait décidé en octobre 2016, de procéder à leur cession, mais l’appel d’offres s’était avéré infructueux, les montants proposés par les soumissionnaires étant largement en-deçà des prix d’acquisition et d’installation. Aussi, afin de sauvegarder les investissements, le Conseil du 29 juillet 2020 avait-il autorisé la reprise du processus de cession desdites unités de transformation. Au terme des travaux du comité technique de dépouillement et d’évaluation des offres, seules les unités de transformation de tomates à Kpomassè, d’ananas à Allada et d’orange à Zakpota ont été retenues », a indiqué le Conseil des ministres.

Les sociétés CAJ ENGINEERING SARL et ORANA SA, paieront des redevances annuelles à l’Etat, conformément aux textes en vigueur. « Il est à préciser que si aucun investissement n’est effectué dans les six mois qui suivent la signature ou si la mise en exploitation n’est pas effective dans les dix-huit mois, l’Etat pourra leur retirer la concession », rappelle le Conseil des ministres qui a instruit les ministres concernés à procéder diligemment à l’accomplissement des formalités y relatives.

