Macron visite les trésors royaux à Cotonou

Le président français Emmanuel Macron a été ce mercredi l’hôte de marque de l’exposition des trésors royaux au Palais de la Marina à Cotonou.

En compagnie du chef de l’Etat Patrice Talon, le président français Emmanuel Macron et sa délégation ont visité, ce mercredi 27 juillet 2022, les œuvres d’art restituées au Bénin par la France.

Tabouret d’intronisation des rois, portes du palais, tableau retraçant l’histoire des différents rois de Danhomey, les Assins (mobiliers funéraires) et autres œuvres en exposition au Palais de la Marina ont été présentées au président Macron en compagnie de son hôte Patrice Talon.

Les œuvres ont été restituées en novembre 2021 par la France au Bénin.

L’hôte de Patrice Talon a pu découvrir également le génie des artistes contemporains en visitant les œuvres.

Différents tableaux et masques culturels réalisés par trente-quatre artistes contemporains ont été interprétés au président Emmanuel Macron.

La visite s’est déroulée en présence de l’ancien premier ministre Lionel Zinsou et sa fille Marie-Cécile.

