Les soutenances de mémoires supprimées à la FLLAC

Plus de soutenance de mémoire pour les étudiants en fin de formation à la Faculté des lettres, langues, arts et communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). La décision a été prise suite aux délibérations issues de plusieurs réunions organisées au sein de la faculté, notamment l’Assemblée générale des enseignants du 31 juillet 2024, et les Conseils pédagogiques de septembre.

Les soutenances de mémoires supprimées à la Faculté des lettres, langues, arts et communication. L’annonce a été faite ce vendredi 04 octobre 2024 à travers la décision décanale N°885-2024/UAC/FLLAC/D/VD/SGE/CSA du 02 octobre 2024.

Selon les nouvelles réformes, tout étudiant qui finit sa formation dans cette faculté devra produire un « rapport de recherche de 15 pages ». Cette réforme s’applique à tous les étudiants en cours de préparation de mémoire, à l’exception de ceux ayant déjà achevé la rédaction de leurs mémoires.

Les étudiants ayant fini leurs mémoires et obtenu le quitus de leur directeur de recherche doivent transmettre leurs dossiers de soutenance avant le 15 octobre 2024. Ceux qui n’ont pas encore fini leur rédaction disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2024 pour soumettre leur dossier. Passé ce délai, ils devront se conformer aux nouvelles règles.

La faculté invite par ailleurs les étudiants qui feront la 3e année au cours de l’année académique 2024-2025, à proposer leurs sujets de recherche dès maintenant. Ils ont la possibilité de rédiger seul ou en binôme leurs rapports. La soutenance de stage selon les nouvelles réformes, n’est plus une exigence.

F. A. A.

5 octobre 2024 par ,