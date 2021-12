Les révélations du Tofâ 2022 à Abomey

L’année 2022 sera une année de paix et de tranquillité. C’est ce qu’a révélé Tofâ 2022 à Abomey, samedi 11 décembre 2021. La cérémonie de consultation a eu lieu à Houehoundji en présence de Dada Kêfa, roi de Danxomè, des têtes couronnées et prêtres devins représentés par Dah Djissa Houétchénou Togbédji Gbégnon Dègan.

De bonnes perspectives pour la nouvelle année au Bénin, mais il faudra faire attention sur certains plans. En témoignent les trois grands signes révélés au terme de la consultation ce weekend à Abomey. Il s’agit du "Akando Abla", signe principal, suivi du "Toula Gbogli" (signe du cauris), et enfin du "Houlin Djogbé" sur le Adji.

Ces signes selon les interprétations des prêtres du Fâ, exhortent les Béninois à "prendre tout au sérieux cette année" ; et les dirigeants à plus de sincérité vis-à-vis du peuple. « Il faut que tous ceux qui dirigent notre pays soient attentifs parce qu’il y a un coup qui se prépare », a confié le prêtre Fâ. A l’en croire, « les enfants du pays sont mécontents et se préparent à le manifester.

Suivant les interprétations des signes effectués par Dah Djissa Houétchénou Togbédji Gbégnon Dègan, la grande majorité, « les enfants du pays pleurent, et à défaut de manifester pour faire savoir ce qu’ils endurent aux gouvernants, ils se cachent dans leur maison pour pleurer parce qu’ils se sentent brisés ». « Des complots se préparent contre certaines personnes et seul le pardon peut délivrer le pays du mal ou du drame que réserve l’année 2022, a-t-il poursuivi.

Le Fâ selon le gardien de la tradition recommande des sacrifices pour conjurer le mauvais sort.

Enfin, les ancêtres, selon les signes du Tofâ recommandent la crainte de Dieu. « Nous devons finir avec les pleurs des populations parce que les larmes qui coulent ne sont pas un bon signe pour la Nation », a révélé Daah Djissa. Les dieux, fait-il savoir, auraient vu des tiraillements entre des frères qui s’affrontent, et qui se détruisent. Et pour éviter le pire, il est demandé aux populations « de se donner la main », de pardonner son prochain, si on veut avoir une année 2022 prometteuse.

