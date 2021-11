Les résultats de l’opération ‘’Gbowélé’’ en 48h

Déclenchée, il y a deux jours, l’opération sécuritaire ‘’Gbowélé’’ donne déjà des résultats.

Le bilan de l’opération de sécurisation dans la ville de Cotonou pendant la période des fêtes de fin d’année fait état de trois (03) malfrats abattus, vingt-et-un (21) suspects arrêtés et plusieurs objets dont des motos, des postes de télévision saisis. Un bilan satisfaisant après 48 heures.

L’opération ‘’Gbowélé’’ a été lancé, mardi 16 novembre 2021, par le commissaire central de Cotonou Fiacre Behanzin et se poursuivra jusqu’en février 2022. Elle consiste en des patrouilles pédestres, en la vérification des pièces de motos et de voitures.

L’insécurité s’accentue généralement à l’approche des fêtes de fin d’année. C’est dans cette perspective que le commissaire central de Cotonou appelle les populations à collaborer avec les agents de la police républicaine en signalant tout comportement suspect.

M. M.

19 novembre 2021 par ,