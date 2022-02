Les recommandations du NFN pour les législatives 2023

Le parti Nouvelle Force Nationale (NFN) a formulé trois (03) exigences à l’endroit des autorités à divers niveaux impliqués dans le processus des élections législatives prévues pour le 08 janvier 2023. C’est à l’occasion du 1er congrès extraordinaire du parti NFN tenu, samedi 26 février 2021, à Cotonou.



À dix mois environ de l’organisation des élections législatives de 2023, le parti Nouvelle Force Nationale (NFN) a fait des recommandations pour le bon déroulement du scrutin . « Il s’agit premièrement de l’implication de toutes les formations politiques dans le processus d’élaboration, de correction et de validation de la Liste Électorale Informatisée. Deuxièmement, le choix participatif des agents de Bureau de vote pour éviter des contestations qui pourraient engendrer des troubles inutiles. Enfin, la NFN exige que le jeu soit ouvert pour des élections libres et transparentes afin que nous puissions sauvegarder la démocratie béninoise chèrement acquise », ont exigé les militants, militantes et sympathisants du parti NFN lors de leur 1er Congrès extraordinaire organisée ce samedi 26 février 2022 au Paradise hôtel à Godomey (Cotonou).



C’est en présence des représentants de plusieurs formations politiques de l’échiquier national dont le parti d’opposition Les Démocrates, FCDB du Dr Soumanou Toléba, MPL, le Parti pour l’Engagement et la Relève (PER) du Dr Nathaël Koty. Les représentants des partis politiques au congrès ont tous rassuré le parti Nouvelle Force Nationale (NFN) de leur soutien sans faille. « Je souhaite que la NFN soit une force engagée aux côtés de la vérité, de la droiture, de la justesse, aux côtés des intérêts des masses, de nos populations », a exhorté Éric Houndété, président du parti Les Démocrates.

NFN sur l’échiquier politique national

La Nouvelle Force Nationale (NFN) est un parti non aligné sur l’échiquier politique national, selon son président. Appolinaire Avognon précise que la NFN est enregistrée et a reçu son récépissé d’existence légale en février 2019. « Nous ne sommes ni de l’opposition, ni de la mouvance. Nous sommes la troisième voie, nous sommes la voix du peuple », ont indiqué les congressistes.

Pour Lucien Kinninnon, vice-président de la NFN, le parti entend apporter au Bénin des « remèdes efficaces ».

Le congrès s’est tenu sous le thème : Renouvellement de la classe politique dans le contexte béninois : Enjeux et Défis.

