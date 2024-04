Les quartiers Tonato et Missèkplè assainis par les fidèles catholiques

L’église Sainte Rita de Cotonou a marqué les 40 ans de présence du groupe Renouveau Charismatique Catholique sur la paroisse, samedi 13 avril 2024, par une marche écologique. La séance de salubrité s’est déroulée dans les quartiers Tonato et Missèkplè respectivement dans les 8ème et 10ème arrondissements de Cotonou grâce à l’appui du Ministère du cadre de vie et de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA).

Les fidèles catholiques de Sainte Rita de Cotonou ont œuvré à la propreté de leur paroisse et des quartiers environnants, samedi 13 avril 2024. Ceux-ci avaient à leur côté une équipe du Ministère du cadre de vie ainsi que le personnel et les équipements de salubrité de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité déployés pour la circonstance.

Les participants répartis en trois groupes de salubrité ont investi les quartiers Tonato et Missèkplè respectivement dans les 8ème et 10ème arrondissements de Cotonou. Une façon pour les fidèles de marquer non seulement les 40 ans de présence du groupe Renouveau charismatique catholique sur la paroisse Sainte Rita mais aussi de répondre aux exigences du Programme ‘’Eglise verte’’.

« On peut dire que dans le doyenné, on fait partie des premiers à entrer dans la dynamique du Saint père et de Mgr l’Archevêque (…). On n’imagine pas tout le bien qu’on peut faire en rendant notre pays, notre ville, nos quartiers et nos maisons propres. Alors, c’est un nouveau départ et notre marche fera une jurisprudence pour les autres églises qui nous entourent », a indiqué Père Pamphile Fanou, curé de la paroisse Ste Rita de Cotonou.

Le Révérend père n’a pas manqué de remercier toutes les équipes venues appuyer les fidèles catholiques dans le cadre de cette campagne de salubrité. La présence des délégations est une invite du gouvernement à « continuer dans ce sens pour que nous ayons un Bénin propre », selon le Révérend père.

Le Ministère du cadre de vie tient à la « préservation de l’environnement » et aux questions de salubrité. C’est ce qui explique son appui à la marche écologique, selon Dr Roger Attolou, Directeur départemental du cadre de vie et des transports chargé du développement durable du Littoral.

« Le Ministère du cadre de vie, seul, ne peut pas tout faire. C’est pour cela que chaque fois qu’une association, une ONG, une structure sollicite le Ministère du cadre de vie à l’effet de l’accompagner pour des activités du genre, on est toujours là », a ajouté le Directeur départemental.

« Nous voulons soigner l’environnement à travers l’enlèvement des déchets, (…) de tout ce qui est plastique sur les voies pour que notre cadre de vie soit bien assaini », a ajouté Sagbo Guétché, Chef division déchets solides à la SGDS. La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité a appuyé la marche écologique qui entre en droite ligne avec l’un de ses objectifs. En mettant à disposition des balais, paniers, sacs de jute, camions benne à ordure ménagère, personnel de salubrité, la société manifeste son engagement à accompagner le Programme ‘’Eglise verte’’.

Le programme vise à « sensibiliser davantage, conscientiser davantage les populations et en particulier les fidèles pour un changement de comportement d’une part et également mener des activités de reboisement pour contribuer à l’atténuation des effets des gaz à effet de serre », selon Thomas Bagan, environnementaliste et membre du Comité technique du Programme Eglise verte. Il s’agit également de promouvoir l’énergie solaire et des constructions écologiques.

M. M.

14 avril 2024 par ,