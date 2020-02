Les promoteurs d’hôtels et établissements touristiques sensibilisés

Le ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts, en collaboration avec le ministère de la santé a organisé ce vendredi 21 février 2020, une séance de sensibilisation à l’intention des promoteurs touristiques et hôteliers. L’objectif de cette rencontre est d’associer ces acteurs, dans la riposte contre la propagation du coronavirus. Il s’agit de les sensibiliser sur les causes, manifestations et précautions à prendre face à cette épidémie afin d’obtenir leur accompagnement dans la riposte.

Pour le directeur du développement du tourisme, Bertrand Adjovi, représentant le ministre de tutelle, il est nécessaire d’associer tous ces acteurs afin de pouvoir renforcer le dispositif de surveillance mis en place par le ministère de la santé depuis l’aéroport, et pendant tout le séjour de tout voyageur venant d’un quelconque pays à risque.

Pour parvenir à ce résultat, le directeur national de la santé publique, Liamidi Salami, a présenté une communication globale sur l’état des lieux, les différentes mesures prises par le gouvernement pour prévenir la propagation du virus et les sept mesures clés à observer par chaque citoyen. Les participants au terme de la séance doivent disposer selon lui, d’une chambre pour l’isolement systématique de tout client visiteur présentant des signes de fièvre et d’alerter le services sanitaires au moyen des numéros verts. « Vous ne devez pas paniquer lorsque vous recevez un client venant d’un pays où le virus est déjà présent. Le risque de transmission est quasi nul si vous observez les règles (...). Vous avez besoin de collaborer de manière franche avec notre service auquel vous devez donner l’information à travers l’un des numéros verts que nous venons de vous communiquer », a informé le le directeur national de la santé publique.

La séance de sensibilisation des promoteurs touristiques et hôteliers fait suite à une séance d’échange du tenue le 11 février 2020. Au terme de cette séance, les ministres Benjamin Hounkpatin, et Jean-Michel Abimbola ont décidé d’impliquer tous les acteurs du secteur du tourisme dans la chaîne de prévention de l’épidémie.

F. A. A.

22 février 2020 par