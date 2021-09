Les personnes relancées dans l’affaire des 39 ha

Une dizaine de personnes bénéficient d’une relaxe pure et simple et d’autres d’une relaxe au bénéfice du doute dans l’affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu son verdict ce mardi 21 septembre 2021.

Plusieurs personnes relaxées dans l’affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Ont bénéficié d’une relaxe pure et simple : Ayissi Christophe, Kpossou Étienne, Koï Emmanuel, Vieyrra Alfred, Simon Kohinto, Roger Kinssikounon et Bernard Kinssikounon.

Hounguê Gelase, Ferdinand Dossou Yovo, Sébastien Dohou et Danniel Lantonkpode sont relaxés au bénéfice du doute.

A.A.A

21 septembre 2021 par ,