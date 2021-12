Les partenaires satisfaits des retombées de la cantine scolaire

Les Partenaires techniques et financiers (PTFs) du secteur de l’éducation au Bénin étaient en visite de terrain dans les écoles des départements du Couffo et du Zou mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021. L’Ecole primaire publique de Komé, l’une bénéficiaires du Programme d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) dans la commune de Klouékanmè a reçu en premier la délégation.

Constater, apprécier et mesurer les résultats des projets soutenus par les Ptfs pour une éducation de qualité au Bénin. C’est le but de la présente visite de terrain. L’Ecole primaire publique de Komé a un effectif de 250 apprenants dont 161 garçons et 89 filles. Selon les témoignages, cet effectif en hausse est le résultat du programme des cantines scolaires. C’est la Directrice de l’Ecole, Adinsi Mireille, qui, statistiques à l’appui, a démontré comment l’arrivée de la cantine scolaire dans le village de Komé a favorisé l’inscription des enfants à l’école au fil des ans. Ce qui a donné une ouverture à l’instruction des filles.

Depuis la mise en place de la cantine scolaire « l’école primaire publique de Komé n’a plus connu un effectif de moins de 200 enfants », a-t-elle souligné. L’effectif évoluant en dent de scie, « les données ont changé avec la mise en place de la cantine », soutient Adinsi Mireille.

« Avant, les parents n’envoyaient pas les enfants à l’école », témoigne le chef de village de Komé. Cependant, l’inscription des enfants est peu à peu devenue un acte volontaire de la communauté avec les facilités nées avec la cantine scolaire. « Ceci a surtout amélioré nos prestations en classe et nous évite le décrochage scolaire », a fait remarquer Edah Pauline au nom des apprenants.

La présence de la cantine favorise des initiatives qui renforcent davantage la relation entre la communauté, les enfants et l’école.

Les partenaires ont pu découvrir le jardin scolaire et l’unité d’élevage de volailles en amorçage. Ces initiatives devraient permettre à l’avenir d’apporter de la protéine animale pour améliorer le repas des enfants alors que le jardin apportera des légumes frais à la cuisine.

Aujourd’hui, les enfants du village de Komé bénéficient d’un repas chaud à l’école comme c’est le cas de plus de 650 000 enfants entretenus par le programme des cantines scolaires au Bénin.

« Le taux de scolarisation s’améliore à Komé, le taux de rétention et de promotion aussi », constate le ministre des enseignements maternel et primaire. Karimou Salimane invite la communauté à envoyer davantage de filles à l’école car le gouvernement se prépare à porter le taux de couverture des cantines scolaires à 75 %.

Sur le programme des cantines scolaires, le Programme alimentaire mondial (PAM) mène une expérience pilote à l’Epp Komé qui sort de la routine d’offrir un repas chaud aux enfants à l’école. L’agence mène une activité supplémentaire d’éducation nutritionnelle à l’endroit des mamans cuisinières mais aussi de suivi de l’état nutritionnel des enfants.

Selon des explications fournies par la chargée des questions de nutrition au PAM, Yolande Agueh, cette expérience consiste à renforcer les capacités des femmes sur les questions de nutrition et d’hygiène et à prévenir la malnutrition chez les enfants. Dans la pratique, le PAM apporte une surveillance supplémentaire à l’état nutritionnel des écoliers de l’Epp Komé en procédant à la prise de mesures anthropométriques. Cela permet de déterminer l’état nutritionnel des enfants et d’agir sur les cas de malnutrition avérée. C’est une expérience pilote que le PAM met en œuvre afin de « profiter des cantines scolaires pour corriger les carences nutritionnelles au niveau des enfants », soutient Guy Adoua, le Représentant Résident du PAM. Cet aspect n’est pas inclus dans le développement normal du programme des cantines scolaires mais c’est un bonus que le PAM apporte à l’initiative avec ses partenaires. C’est l’exemple du volet « intégration » du programme des cantines scolaires, remarque Karimou Salimane. Le ministre trouve formidable l’idée de s’intéresser à l’état nutritionnel des enfants à l’école.

Juliette Mitonhoun

