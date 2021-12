Une vingtaine de nominations prononcées ce mercredi

Les nominations ci-après ont été prononcées :

A la Cour suprême

Sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature,

Président de la Chambre administrative

Monsieur Rémy Yao KOKO

Conseillers

Madame et messieurs

Marie-Josée Nougbognon PATHINVOH

Edah KENDE-DAHOUE

Abdou-Moumouni S. GOMINA

Makponsè Gervais DEGUENON

Badirou Olatoundji LAWANI

Ismaël Anselme SANOUSSI

Cossi Gbédolo Bertin Millefort QUENUM



Sur proposition du Ministre de la Justice et de la Législation et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature,

Avocat général

Monsieur Dassoundo Pierre AHIFFON

Dans les ministères et sur proposition des ministres :

Au ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite

Monsieur Adam BAGOUDOU ZAKARI

Ambassadeur, représentant permanent du Bénin auprès de l’Union Africaine et de la République d’Ethiopie

Monsieur Hervé D. DJOKPE

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

Directeur de Cabinet

Monsieur Abasse ALOSSOUMARE

Directeur adjoint de Cabinet

Monsieur Yafradou ADAM TAÏROU

Secrétaire général du ministère

Monsieur Delphin TOKPON

Secrétaire général adjoint du ministère

Monsieur Galbert Pascal ODELOUI

Conseiller technique juridique

Madame Gbossédé Géraude AHOUEHOME

Conseiller technique à la Sécurité

Monsieur Mouhamed Sadissou SAKE



Conseiller technique à la gestion des partis politiques et Affaires électorales

Monsieur Michel Victor DANGNON

Conseiller technique à la gestion des espaces frontaliers et à l’état civil

Monsieur Bio Jean BIO BOUGO

Conseiller technique à la Protection civile

Monsieur Kossi Antoine DANSOU

Au ministère de l’Industrie et du Commerce

Directeur de Cabinet

Monsieur Laurent G. AKPO

Directeur adjoint de Cabinet

Monsieur Ebo Dario SACRAMENTO

Conseiller technique à l’Industrie

Monsieur Elie SANTOS.

8 décembre 2021 par