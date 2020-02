Les mises en garde de la SBEE sur le Traficotage des compteurs

Le directeur commercial de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), Michel BERGAMIN à travers un communiqué en date de ce lundi 10 février 2020 a mis en garde les clients qui, seuls ou de complicité avec les agents de la SBEE agissent sur les mécanismes de leurs compteurs en les traficotant de manière à consommer indûment l’énergie électrique sans avoir à payer en contrepartie, nuisant ainsi aux intérêts de la société.

Le directeur commercial rappelle à tous qu’ « un compteur attribué à un client demeure la propriété inaliénable de la SBEE et toute intervention commise dessus, en dehors d’un agent mandaté ou au mépris des procédures internes à la SBEE constitue une fraude et expose son auteur à des mesures coercitives, puis à des poursuites pénales ».

Selon Michel BERGAMIN, aucune fraude détectée et confirmée sur un compteur ne sera désormais plus traitée avec légèreté, et les auteurs ou complices de ces actes délictueux seront sanctionnés avec la plus grande rigueur.

Après avoir exhorté les clients à un comportement civique respectueux des clauses du contrat signé et des lois, il a félicité les bons clients de la SBEE et les rassure de la détermination de la société à œuvrer pour leur fournir de meilleures prestations.

F. A. A.

10 février 2020 par