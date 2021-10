Les ministres de l’agriculture en concertation le 21 octobre

Les ministres en charge de l’Agriculture et de l’Elevage des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sont se rencontrent sur la sécurité alimentaire, jeudi 21 octobre 2021, à Niamey au Niger.

La 10ème réunion du Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CHN-SAN) au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se tient, jeudi 21 octobre 2021, à Niamey au Niger sous la présidence du chef d’Etat du Niger, Mohamed BAZOUM. La gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de crise sanitaire marqué la pandémie de la Covid-19 et ses impacts est au cœur des échanges.

Les représentants de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) de Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), du Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), les Partenaires Techniques et Financiers prendront part à cette 10ème réunion du Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CHN-SAN) au sein de l’Union.

Les travaux du Comité font suite à la réunion des experts des 18, 19 et 20 octobre 2021.

