Les mesures du gouvernement doivent être complétées (CSA-Bénin)

La Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), à travers une déclaration en date du mercredi 18 mars 2020 a fait des recommandations au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. La CSA-Bénin relève la nécessité de prendre des mesures spécifiques au système éducatif de notre pays.

La Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) salue les mesures prises par le gouvernement du Bénin lors des travaux du conseil des ministres du mardi 17 mars 2020. Elle rappelle aux « travailleurs béninois que ces mesures, bien qu’essentielles, doivent être prolongées et bonifiées par l’esprit de responsabilité, l’engagement social et citoyen de chacun d’entre nous ».

Pour la CSA-Bénin, les mesures du Conseil des ministres du 17 mars doivent être complétées par : des annonces spécifiques au système éducatif de notre pays. « C’est pourquoi, la CSA-Bénin interpelle les ministres en charge de l’éducation et leur rappelle leurs responsabilités vis-à-vis des usagers de l’école (notamment apprenants et personnels enseignant et d’appui) », précise la déclaration.

Les autres aspects énumérés concernent : des mesures nécessaires à la protection des plus vulnérables ; des mesures au niveau national et local ; l’exigence formelle faite au pouvoir local décentralisé de veiller à la mise en œuvre des mesures nécessaires dans nos localités et des mesures d’anticipation pour prévenir et empêcher les éventuelles pertes d’emploi ainsi que la protection des droits du travail et des acquis sociaux.

« Nous devons éviter que les travailleurs paient les conséquences sur l’économie », souligne la CSA-Bénin.

Il faut aussi une vaste campagne de sensibilisation et d’information des populations.

« Cette situation dramatique pour l’économie et porteuse de risques pour les travailleurs et les emplois révèle le cynisme du système capitaliste où la soif de profit conduit déjà à la spéculation non seulement sur les produits d’hygiène mais aussi sur d’autres produits de consommation courante », dénonce la confédération syndicale.

« A titre d’exemples, un masque ordinaire de protection qui se vendait à 100 FCFA/pièce coûte déjà 500 FCFA. Le thermomètre à distance qui coûtait 29.000 FCFA est vendu à 80.000 FCFA. La bouteille de gel hydro-alcoolique de 500 ml est passée de 2000 à 7000 FCFA en 48 heures », argumente la Confédération des syndicats autonomes du Bénin.

La CSA-Bénin réaffirme « son engagement, au nom des travailleurs, à prendre sa part de responsabilité dans cette œuvre de sensibilisation et d’information pour éviter la propagation de la pandémie. Elle appelle l’ensemble des forces socio-professionnelles et politiques de notre pays à réaliser l’union sacrée victorieuse contre ce fléau ».

