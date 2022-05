Les mesures d’approvisionnement d’intrants expliquées aux populations de Ouèssè

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui et son collègue en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, étaient dans la commune de Ouèssè ce vendredi 13 mai 2022 dans le cadre de la tournée gouvernementale. Les deux membres du gouvernement ont expliqué aux populations, les mesures prises par l’exécutif béninois afin de soulager les peines dans le contexte actuel de flambée des prix.



A l’étape de Ouèssè ce vendredi, le ministre de l’agriculture a expliqué aux populations les mesures prises pour mettre les intrants à la disposition des producteurs agricoles. Pour ce qui concerne les acteurs de la filière coton, d’énormes sacrifices ont été consentis, a souligné Gaston Dossouhoui. L’engrais, informe le ministre, sera cédé aux producteurs à 14.000F au lieu de 20.000F. Plus de 54 milliards FCFA ont été injectés dans ce secteur, a-t-il ajouté.

Le ministre n’a pas manqué d’avertir les gens qui détournent les intrants et font de la spéculation. Ceux-ci déplorent-elle, mettent le pays à genoux.

« Il faut les dénoncer et les punir. Le gouvernement a encadré les prix. Il faut s’y conformer », a exhorté Gaston Dossouhoui évoquant les priorités du gouvernement. Il a cité entre autres, les écoles, la santé, le soutien aux activités génératrices de revenus, l’enseignement supérieur, la production agricole, les cantines scolaires, etc. Et pour tout cela, il faudra des moyens, a-t-il conclu.

