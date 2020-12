Les maires en congrès pour renouveler le bureau de l’ANCB

L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) tient son congrès ce lundi 21 décembre 2020. L’objectif des assises qui s’ouvrent à l’hôtel Azalaï de Cotonou est de procéder au renouvellement du bureau de l’association.

Luc Atrokpo, actuel maire de Cotonou et président en exercice de l’ANCB, va-t-il rempiler à la tête de l’institution ou ses pairs vont-ils désigner un autre maire pour le remplacer ? La qualité du bilan que présentera le maire de Cotonou sera déterminant pour le renouvellement ou non de la confiance placée en lui par ses pairs de l’ANCB.

L’organisation du congrès vient à point nommer. Le poste de Secrétaire chargé des OMD/ODD est occupé par l’ex-maire Léhady Soglo, en exil depuis un moment.

Créée le 7 novembre 2003 à l’issue d’un congrès constitutif à Cotonou, l’ANCB est un creuset de défense des intérêts et de promotion du développement des communes du Bénin.

Membres du bureau sortant de l’ANCB

Président : Luc Atropo

1er vice-président : Michael Bachabi Djara

2e vice-président : Emmanuel Zossou

Secrétaire général : Charlemagne Honfo

Secrétaire général adjoint : Casimir Sossou

Trésorier général : Innocent Akobi

Trésorier général adjoint : Cyriaque Domingo

Secrétaire chargé OMD/ODD : Léhady Soglo

Secrétaire chargé de la maîtrise d’ouvrage communale : Alidou Démolé Moko

Secrétaire chargé du foncier, agriculture et aménagement du territoire : Gaston Yorou

Secrétaire chargé de l’eau et de l’assainissement et de l’environnement : Jean-Pierre Babatoundé

Secrétaire chargé de la formation et du renforcement des capacités : Sébastien Paatcha

Secrétaire chargé de la coopération décentralisée et de l’intercommunalité : Mathias Djigla

Secrétaire chargé des affaires sociales : Sévérin d’Almeida

Secrétaire chargé de l’économie et des finances locales : Souradjou Adamou

