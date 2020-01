Les présidents des institutions de la République ont sacrifié à la tradition ce jeudi 09 janvier 2020 en formulant au chef de l’Etat Patrice Talon, leurs vœux du nouvel an.

A cette occasion, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a invité ses hôtes à plus d’engagement et d’abnégation au service de la Nation. Pour lui, le temps où la jeunesse des Etats et de leurs institutions pouvait être invoquée comme excuse à leurs contre-performances individuelles et collectives, est révolu.« Si par calculs personnels ou par manque de volonté, nous renonçons à faire pour notre pays le Bénin, les choix indispensables à son progrès, qui peuvent être difficiles sur le moment, mais pertinents et bénéfiques à terme, le jugement de la postérité n’admettra aucune circonstance atténuante en notre faveur », a-t-il averti.

Le chef de l’Etat a demandé aux présidents des institutions à « embrasser résolument la culture du résultat », au cours de la nouvelle année qui selon lui, verra approfondir l’expérience de la décentralisation du pays avec l’organisation des élections communales.

« Notre défi majeur sera, dans le cadre des nouvelles dispositions légales en la matière, de les recentrer sur leur véritable vocation : choisir les meilleurs pour le développement à la base, dans l’unité nationale », a précisé le président de la République rassurant de l’engagement du gouvernement à jouer sa partition. Il a par ailleurs souhaité qu’au cours de cette année 2020 qui consacrera les 60 ans d’indépendance du pays, les vertus véhiculées par l’hymne national, inspirent chaque président d’institution afin que « l’Aube nouvelle » promise brille de tout son éclat pour le bonheur des populations.

