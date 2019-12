Les grandes décisions du gouvernement

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mardi 24 décembre 2019 sous la présidence du Chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises par les membres du gouvernement.

Le Conseil des ministres s’est penché sur les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2019-2020 du soja, et l’Etude de faisabilité pour la création d’une école de la fibre au Bénin.

Les communications ont porté sur : « Dissolution de la Société du Matériel des Travaux Publics » et « SMTP » S.A. Unipersonnelle et cession de l’actif à son personnel ».

Il a été aussi procédé à la nomination des membres du Conseil d’Administration du Conseil national des Chargeurs du Bénin ; des membres du Conseil d’Administration de l’Agence béninoise de Régulation pharmaceutique ; et des membres du Conseil de Surveillance de l’Autorité nationale de Sûreté radiologique et de Radioprotection.

Enfin M. Gildas Borgia Kotegnon a été nommé DAF du ministère des Enseignements maternel et primaire.

Akpédjé AYOSSO

