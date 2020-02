Les grandes décisions du Conseil des ministres

Le conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 26 février 2020 sous la présidence du président de la République Patrice Talon.

Plusieurs grandes décisions ont été prises telles que : la mise en place du Registre national des personnes physiques et du Numéro personnel d’identification en République du Bénin ; la transmission à l’Assemblée nationale, pour adoption, du projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales en République du Bénin et la modification du décret n°2017-031 du 23 janvier 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle qualité, puis nomination des membres de son Conseil d’administration.

Au titre des communications, les grandes décisions sont : contractualisation pour une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la conception et des travaux de construction puis d’équipement des Laboratoires de Contrôle de Qualité des Produits de Santé et de l’Eau ; adhésion du Bénin au Programme de Ponts de Commerce arabo-africains de la Société internationale islamique de Financement du Commerce, filiale du Groupe de la Banque islamique de Développement.

Le gouvernement a aussi fait le compte rendu de la réalisation de l’étude pilote sur les indicateurs de l’universalité de l’internet au Bénin ainsi que le compte rendu d’étape de la mise en œuvre de la dématérialisation des actes d’état civil. A cela s’ajoute la fixation des produits pétroliers pour le mois de mars 2020.

Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la justice et de la Législation.

Akpédjé AYOSSO

26 février 2020 par