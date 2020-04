Les grandes décisions de ce mercredi 29 avril

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 29 avril 2020 sous la présidence du Chef de l’État, Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises par le gouvernement.

Il s’agit entre autres de la création de l’Agence nationale de Contrôle de la Qualité des produits de Santé et de l’Eau, et approbation de ses statuts ; composition, attributions, organisation et fonctionnement du Comité national sur les Changements climatiques et l’exécution des travaux de la phase II du projet d’alimentation en eau potable de la ville de Parakou et mission de contrôle et de surveillance du chantier.

Les autres décisions concernent la réglementation de la pose ou de la dépose de conduites diverses dans l’emprise des routes et voies urbaines et de l’occupation du domaine des voies publiques et la délimitation du périmètre du Projet de Développement touristique de la Route des Pêches.

Par ailleurs, 15 nominations ont été prononcées au ministère du Travail et de la Fonction publique et au ministère des Sports

29 avril 2020