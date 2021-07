Les grandes décisions de ce mercredi 21 juillet

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 21 juillet 2021 sous la présidence du Président de la République, Chef de l’État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Les membres du gouvernement béninois ont adopté les décrets portant : approbation des statuts de l’Institut national de la Femme ; modification du décret portant attributions, organisations et fonctionnement du Secrétariat général de la Présidence de la République. Ils ont également adopté le décret portant conditions d’exercice de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le domaine de la construction en République du Bénin.

Au titre des communications, il y a les nouvelles modalités d’assistance pour l’accueil et le séjour par les missions diplomatiques et consulaires, des personnalités béninoises en mission et ou en transit. Le point de la situation de la pandémie du Covid-19 a été fait en Conseil des ministres.

Des nominations ont été aussi prononcées à la présidence de la République et au ministère de la Justice et de la Législation.

21 juillet 2021 par ,